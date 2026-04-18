Wetterbericht

Schauer und Gewitter bringen Abkühlung nach Hessen

Nach fast sommerlichen Temperaturen kehrt wechselhaftes Wetter ein. Am Montag sind Höchstwerte von nur noch 11 bis 15 Grad zu erwarten.

Wolken leiten einen Wetterwechsel ein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wolken leiten einen Wetterwechsel ein. (Archivbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird in den nächsten Tagen wechselhafter und kühler. Am Samstag ziehen erste Schauer auf, ab dem Nachmittag sind auch einzelne Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen werden noch einmal bei angenehmen 20 bis 23 Grad erwartet.

In der Nacht werden Regen und weitere Schauer erwartet. Örtlich sind auch Gewitter und Starkregen möglich. Die Temperaturen gehen in Hochlagen auf 4 Grad zurück.

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, die Schauer ziehen Richtung Osten ab. In Nordhessen kann es im Tagesverlauf neue Schauer und Gewitter geben. In der Nacht zum Montag droht im Bergland leichter Bodenfrost.

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Wechselnd bis stark bewölkt und teils auch mit Regen: So startet Hessen am Montag in die neue Arbeitswoche. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad, in Hochlagen um 8 Grad. In der Nacht zum Dienstag droht örtlich wieder Frost in Bodennähe. Das Wetter am Dienstag präsentiert sich ähnlich wie am Montag.

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