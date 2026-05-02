Wetterwechsel in Hessen - Gewittergefahr steigt

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem sommerlichen Start muss an diesem Wochenende in Hessen mit Blitz und Donner gerechnet werden. Bereits am Nachmittag soll das Schauerrisiko steigen, einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel seien dann nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Der Sonntag beginnt zunächst bewölkt. Dabei gibt es örtlich Schauer, vereinzelt sind wieder Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 23 bis 26 Grad.

Auch die neue Woche beginnt am Montag stark bewölkt mit örtlichen Schauern und teils auch Gewittern mit Starkregen, die auch länger andauern können. Dabei ist kräftiger Regen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen dann nur noch 18 bis 22 Grad. Für Dienstag erwarten die Meteorologen ebenfalls gebietsweise kräftigen Regen und teils auch Gewitter bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad.