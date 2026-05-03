Wechselhaftes Wetter in Hessen – Regen und Gewitter erwartet
Der Wochenstart bringt in Hessen viele Wolken, Regen und örtlich Gewitter. Wie sich die Temperaturen in den nächsten Tagen entwickeln, verrät die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.
Offenbach (dpa/lhe) - Es wird wieder wechselhafter in Hessen: Nach dem sommerlichen Wetter der letzten Tage zeigt sich der Sonntag gebietsweise stark bewölkt, mit örtlichen Schauern. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht ein mäßiger Süd- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Montag werden die Wolken weniger und der Regen lässt nach - bei Temperaturen zwischen zwölf und neun Grad. Zum Wochenstart am Montag erwartet der DWD viele Wolken, Regen und teilweise Gewitter mit Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.
Die Nacht zum Dienstag zeigt sich gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen sinken auf zehn bis fünf Grad. Am Dienstag regnet es gebietsweise kräftig, teils sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 21 Grad.