Wettervorhersage

Bis zu 34 Grad: Hessen erlebt frühsommerliche Hitzewelle

Sommerfeeling vor dem offiziellen Start: Hessen schwitzt. Doch die Nächte bringen Abkühlung.

Summer in the City: Frankfurt sucht Abkühlung. Foto: Andreas Arnold/dpa
Summer in the City: Frankfurt sucht Abkühlung.

Offenbach (dpa/lhe) - Sonne satt und Temperaturen bis zu 33 Grad: Der Frühsommer zeigt sich an Pfingsten in Hessen von seiner besten Seite. Auch im Bergland wird es an den beiden Feiertagen bis zu 25 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei bleibt es an beiden Tagen weitgehend niederschlagsfrei. Lediglich über dem südlichen Bergland könnte es am Sonntag vereinzelt Schauer und Gewitter geben.

Nächte bringen Abkühlung

Am Dienstag könnte der Sommer sogar noch eine Schippe drauflegen und die Temperaturen auf bis zu 34 Grad klettern lassen. Selbst in den Bergen wird es bis zu 27 Grad warm. Die gute Nachricht: Die Nächte bringen noch Abkühlung, die Temperaturen gehen auf Werte von 17 Grad und weniger zurück.

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Am Mittwoch wird es heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Es wird nicht mehr ganz so heiß: Die Höchstwerte werden laut DWD zwischen 21 Grad im Norden und bis 29 Grad im Süden Hessens liegen.

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