Sommerfeeling in Hessen geht weiter
Sonne satt und Temperaturen bis 34 Grad. Das Sommerwetter in Hessen setzt sich fort.
Offenbach (dpa/lhe) - Auch nach dem sonnigen und sehr warmen Pfingstwochenende bleibt es sommerlich in Hessen.
Am Pfingstmontag scheint die Sonne bei Höchstwerten von 27 bis 33 Grad, in Hochlagen werden 25 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Dazu weht den Angaben nach ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Dienstag soll es demnach klar und niederschlagsfrei sein, die Temperaturen gehen auf 7 bis 17 Grad zurück.
Auch am Dienstag gibt es laut der Vorhersage viel Sonne. Mit maximalen Temperaturen von 29 bis 34 Grad werde es noch ein bisschen wärmer. Am Mittwoch ist es dem DWD zufolge heiter bis sonnig in Hessen und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 22 Grad im Norden und bis 31 Grad im Süden, in den Hochlagen werden um die 20 Grad erreicht.
Am Donnerstag können bei sonnigem Wetter zeitweise mal ein paar Schleierwolken aufziehen. Es bleibt laut DWD trocken. Die Temperaturen erreichen 21 bis 28 Grad, in Hochlagen um 19 Grad.