DWD-Vorhersage

Sonne satt und milde Temperaturen in Hessen

Hochdruckeinfluss bringt freundliches Wetter nach Hessen. Zum Wochenende könnte sich das aber schon wieder ändern.

Im ganzen Bundesland zeigt sich die Sonne. (Symbolbild) Foto: Markus Scholz/dpa
Im ganzen Bundesland zeigt sich die Sonne. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen kommt der Frühling zurück - zumindest vorläufig. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf 9 bis 16 Grad. Dazu wird es heiter bis sonnig. In der Nacht kühlt es auf minus 3 bis plus 4 Grad ab. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auch am Donnerstag zeigt sich verbreitet die Sonne. Es werden tagsüber Höchstwerte von bis zu 19 Grad erwartet, nachts fallen die Temperaturen teilweise bis auf den Gefrierpunkt. Am Freitag ziehen wieder Wolken auf, es bleibt aber trocken. Ab Samstag muss gebietsweise mit Regen gerechnet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milde Temperaturen und Sonne zum Frühlingsanfang in Hessen
Wetter

Milde Temperaturen und Sonne zum Frühlingsanfang in Hessen

Nach kühlen Nächten bringt der Frühlingsanfang in Hessen mildes Wetter und viel Sonne. Die Temperaturen klettern zum Wochenstart auf bis zu 17 Grad.

28.02.2026

Sonne und milde Temperaturen prägen Wochenstart in Hessen
Milde Herbsttage

Sonne und milde Temperaturen prägen Wochenstart in Hessen

Nach einem wolkigen Wochenstart mit gelegentlichem Sonnenschein steigen die Temperaturen in Hessen bis Mittwoch weiter an. Was die Prognose für die kommenden Tage verspricht.

03.11.2025

Sonne und milde Temperaturen am Wochenende
Wetteraussichten

Sonne und milde Temperaturen am Wochenende

Sonne satt am Wochenende - und auch die Temperaturen spielen mit. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte von über 20 Grad.

09.05.2025

Sonne, Wolken und milde Temperaturen in Hessen
Wetter

Sonne, Wolken und milde Temperaturen in Hessen

Die Woche in Hessen endet mit Sonne, und auch der Montag wird frühlingshaft schön. Im Laufe der Woche erwarten Meteorologen jedoch Regenwetter.

13.04.2025

Wetter

Milde Temperaturen am Dienstag in Hessen

30.01.2024