Sonne satt und milde Temperaturen in Hessen
Hochdruckeinfluss bringt freundliches Wetter nach Hessen. Zum Wochenende könnte sich das aber schon wieder ändern.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen kommt der Frühling zurück - zumindest vorläufig. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf 9 bis 16 Grad. Dazu wird es heiter bis sonnig. In der Nacht kühlt es auf minus 3 bis plus 4 Grad ab.
Auch am Donnerstag zeigt sich verbreitet die Sonne. Es werden tagsüber Höchstwerte von bis zu 19 Grad erwartet, nachts fallen die Temperaturen teilweise bis auf den Gefrierpunkt. Am Freitag ziehen wieder Wolken auf, es bleibt aber trocken. Ab Samstag muss gebietsweise mit Regen gerechnet werden.