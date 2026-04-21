Wettervorhersage

Milde Temperaturen und zunehmend Sonne in Hessen

Die Wolken der letzten Tage weichen in den kommenden Tagen der Sonne. Zur Wochenmitte hin könnte erneut die 20 Grad-Marke geknackt werden.

In den kommenden Tagen erwartet der DWD zunehmend sonniges Wetter. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
In den kommenden Tagen erwartet der DWD zunehmend sonniges Wetter. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem in Teilen grauen und nassen Wochenstart in Hessen setzt sich die Sonne in den kommenden Tagen immer mehr durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf größtenteils trocken. Die Temperaturen erreichen bei zunehmend heiterem Wetter maximal 13 bis 16 Grad, in höheren Lagen um die 10 Grad. 

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt bis klar, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad, in Bodennähe kann es vereinzelt leichten Frost geben. Am Mittwoch darf der Regenschirm zu Hause bleiben - die Meteorologen erwarten verbreitet Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. 

Weiterhin milde Temperaturen

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Die Nacht zum Donnerstag verläuft klar oder nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 4 bis 0 Grad, in Tallagen bis auf minus 2 Grad. Verbreitet ist erneut mit Frost in Bodennähe zu rechnen. Am Donnerstag bleibt es sonnig und trocken. Bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad bleibt es mild.

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