Sonne und milde Temperaturen in Hessen
Tagsüber zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite – nachts warnt der Deutsche Wetterdienst allerdings vor Frost.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet mildes Frühlingswetter – zumindest tagsüber. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 16 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu scheint überall die Sonne. Nachts sinken die Temperaturen dann auf 4 bis minus 2 Grad. Der DWD warnt vor verbreitetem Frost.
Auch am Freitag bleibt es freundlich. Bei 15 bis 21 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nachts kann es erneut frostig werden. Auch am Wochenende bleibt es bei Temperaturen um die 20 Grad heiter.