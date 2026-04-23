Wettervorhersage

Sonne und milde Temperaturen in Hessen

Tagsüber zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite – nachts warnt der Deutsche Wetterdienst allerdings vor Frost.

Der Frühling zeigt sich in Hessen von seiner besten Seite. (Symbolbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Der Frühling zeigt sich in Hessen von seiner besten Seite. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet mildes Frühlingswetter – zumindest tagsüber. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 16 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu scheint überall die Sonne. Nachts sinken die Temperaturen dann auf 4 bis minus 2 Grad. Der DWD warnt vor verbreitetem Frost.

Auch am Freitag bleibt es freundlich. Bei 15 bis 21 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nachts kann es erneut frostig werden. Auch am Wochenende bleibt es bei Temperaturen um die 20 Grad heiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Sonne dominiert in Hessen – nachts leichter Frost
Wetterprognose

Die Sonne dominiert in Hessen – nachts leichter Frost

Viel Sonne, milde Tage in Hessen, doch in den Frühstunden bleibt es noch frisch: Bis Freitag ist örtlich leichter Frost möglich.

22.04.2026

Sonne und milde Temperaturen in Hessen – nachts teils Frost
Wetter

Sonne und milde Temperaturen in Hessen – nachts teils Frost

Tagsüber frühlingshaft, nachts kalt: Was der Deutsche Wetterdienst für Hessen voraussagt.

07.04.2026

Tagsüber heiter und nachts Frost in Hessen
Wetter

Tagsüber heiter und nachts Frost in Hessen

Regen, Wolken, Frost, Sonne: Der April hat zum Start in Hessen einiges im Angebot. Wie sieht es am Karfreitag aus?

01.04.2026

Wetter in Hessen tagsüber mild und nachts frostig
Wetter

Wetter in Hessen tagsüber mild und nachts frostig

Nach frostigen Nächten steigen die Temperaturen in Hessen tagsüber auf bis zu 17 Grad. Wann es frostig wird und wann mit Sonne zu rechnen ist.

17.03.2026

Frühlingswetter in Hessen
DWD-Vorhersage

Frühlingswetter in Hessen

Steigende Temperaturen und viele Sonnenstunden: Die kommenden Tage wird es wieder freundlicher.

01.04.2025