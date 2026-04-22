Wetterprognose

Die Sonne dominiert in Hessen – nachts leichter Frost

Viel Sonne, milde Tage in Hessen, doch in den Frühstunden bleibt es noch frisch: Bis Freitag ist örtlich leichter Frost möglich.

Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad. Foto: Michael Brandt/dpa
Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad.

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen setzt sich in den kommenden Tagen ruhiges Frühlingswetter durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es bis Freitag tagsüber überwiegend sonnig und regenfrei. In den Nächten und den frühen Morgenstunden kann es allerdings noch kühl werden kann.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf maximal 15 bis 19 Grad, in höheren Lagen auf etwa 12 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 4 bis 0 Grad ab, in Tallagen sind vereinzelt bis zu minus 2 Grad möglich. Verbreitet tritt Frost in Bodennähe auf. 

Auch der Donnerstag bringt viel Sonnenschein und bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen laut DWD von Norden her zeitweise Wolken auf, örtlich kann es neblig-trüb werden. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad. 

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Erneut ist mit Frost zu rechnen. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Am Freitag bleibt es heiter. Regen ist laut den Meteorologen nicht in Sicht. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad.

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