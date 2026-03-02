Wetter in Hessen – sonnige Tage und kühle Nächte erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Am Montag zeigt sich der Himmel über Hessen heiter bis sonnig, es bleibt regenfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) milde 13 bis 17 Grad, in Hochlagen 10 bis 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt und weiterhin trocken. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 1 bis 5 Grad, in Nord- und Osthessen örtlich bis minus 2 Grad.

Verbreitet tritt leichter Frost in Bodennähe auf. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Der Dienstag bringt erneut viel Sonnenschein bei heiterem Himmel und bleibt regenfrei. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, in Hochlagen auf 12 bis 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es gering bewölkt, Regen ist nicht in Sicht. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, in Nord- und Osthessen vereinzelt um die 0 Grad. Gebietsweise ist erneut leichter Frost in Bodennähe möglich.