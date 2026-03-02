Wetterprognose

Wetter in Hessen – sonnige Tage und kühle Nächte erwartet

Sonne und milde Temperaturen prägen in Hessen das Wetter bis zur Wochenmitte. In den Nächten kann es verbreitet zu leichtem Frost und Nebel kommen.

Sonne und milde Temperaturen prägen in Hessen das Wetter bis zur Wochenmitte. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Sonne und milde Temperaturen prägen in Hessen das Wetter bis zur Wochenmitte. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Am Montag zeigt sich der Himmel über Hessen heiter bis sonnig, es bleibt regenfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) milde 13 bis 17 Grad, in Hochlagen 10 bis 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt und weiterhin trocken. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 1 bis 5 Grad, in Nord- und Osthessen örtlich bis minus 2 Grad.

Verbreitet tritt leichter Frost in Bodennähe auf. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Der Dienstag bringt erneut viel Sonnenschein bei heiterem Himmel und bleibt regenfrei. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, in Hochlagen auf 12 bis 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es gering bewölkt, Regen ist nicht in Sicht. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, in Nord- und Osthessen vereinzelt um die 0 Grad. Gebietsweise ist erneut leichter Frost in Bodennähe möglich.

Am Mittwoch lösen sich die Nebelfelder am Morgen auf, anschließend scheint laut DWD verbreitet die Sonne. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad.

