Sehr milde Temperaturen und sonniges Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zeit für das erste Eis der Saison oder einen ausgedehnten Spaziergang: Das Wetter in Hessen sollte in den kommenden Tagen dafür die besten Voraussetzungen bieten. Am Montag soll es heiter bis sonnig und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 13 und 17 Grad.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Und so geht es auch am Dienstag weiter. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad bleiben die Temperaturen sehr mild. Auch dann ist der Himmel vielerorts blau und es bleibt trocken.