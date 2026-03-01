Sehr milde Temperaturen und sonniges Wetter in Hessen
Sonnige Tage und milde Temperaturen laden in Hessen zum Frühlingsstart ein. Wie warm wird es?
Offenbach (dpa/lhe) - Zeit für das erste Eis der Saison oder einen ausgedehnten Spaziergang: Das Wetter in Hessen sollte in den kommenden Tagen dafür die besten Voraussetzungen bieten. Am Montag soll es heiter bis sonnig und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 13 und 17 Grad.
Und so geht es auch am Dienstag weiter. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad bleiben die Temperaturen sehr mild. Auch dann ist der Himmel vielerorts blau und es bleibt trocken.
In den Nächten hingegen kühlt es ab und kann in Bodennähe sogar leichten Frost geben. Am Mittwoch können laut Wetterdienst morgens örtlich Nebelfelder entstehen, die sich dann aber auflösen. Am Tag dann bleibt es trocken und sonnig bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.