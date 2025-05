Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird sonniges und warmes Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 16 bis 25 Grad. Dazu zeigt sich überall die Sonne. In der Nacht kühlt es auf 6 bis 9 Grad ab, in den Mittelgebirgen sogar auf 6 bis 1 Grad.