Sommerliche Temperaturen und mögliche Gewitter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen drohen in Hessen immer wieder Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet diese etwa für Südhessen am Donnerstagabend. Im Rest des Landes wird es nach einem neblig-trüben Start sonnig mit wenigen Wolken. Dazu klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.