Wochenende wird sommerlich

Offenbach (dpa) - Zum Wochenende stehen die Zeichen wieder ganz auf Sommer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet sommerliche Temperaturen um die 30 Grad. «In den kommenden Tagen klopft der Hochsommer wieder an und versucht, ganz Deutschland zu dominieren», sagte der DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.

Am Samstag wird es demnach höchstens mal im Norden im Küstenumfeld vereinzelt Schauer geben. Sonst bleibt es im ganzen Land heiter bis sonnig und vor allem: trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und 28 bis 33 Grad im Süden.

Ein stabiles Hoch sorgt für angenehm sommerliche Temperaturen in Deutschland. Nur im Süden besteht ein geringes Gewitterrisiko.

In mehreren Bundesländern steht der Start der Sommerferien vor der Tür. Der deutsche Wetterdienst kann jedoch noch keine Hoffnung auf das passende Wetter machen.

Hochsommer in Hessen - Neue Woche bringt bis zu 33 Grad

Hochsommer in Hessen - Neue Woche bringt bis zu 33 Grad

Am Sonntag sieht es laut DWD ähnlich aus: Im Norden und Nordwesten bleibt es überwiegend heiter bis wolkig mit seltenen Schauern, an den Alpen könnten Gewitter aufziehen. In der Südhälfte wird es mit 29 bis 34 Grad heiß, ansonsten pendeln sich die Temperaturen bei 23 bis 29 Grad ein.