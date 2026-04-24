Sonnig und mild am Wochenende - nachts teils frostig
Sonnig und mild - so lässt sich der Frühling am Wochenende in Hessen genießen. Nachtschwärmer sollten mancherorts auf leichten Frost eingestellt sein.
Offenbach (dpa/lhe) - Sonniges und mildes Wetter lädt dieses Wochenende in Hessen zu Ausflügen ein. Allerdings ist in den Nächten noch örtlich Frost möglich. Für den Tagesverlauf erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen von 17 bis 21 Grad und im Bergland um 15 Grad. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 5 bis 2 Grad, in einzelnen Tallagen auch bis minus 1 Grad. Gebietsweise ist mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.
Auch am Samstag scheint nach Auflösung von örtlichem Nebel vielerorts die Sonne, und es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad im Norden des Bundeslandes und 18 bis 21 Grad im Süden. Auch in der Nacht zum Sonntag kann es stellenweise leichten Frost in Bodennähe geben.
Am Sonntag zeigt sich der Frühling dann wieder von seiner schönsten Seite - es bleibt heiter und trocken bei 16 bis 20 Grad, in Hochlagen um 13 Grad. Ähnlich soll es auch in die neue Woche gehen.