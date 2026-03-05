Es bleibt sehr mild - am Wochenende 20 Grad möglich
Blauer Himmel, kein Regentropfen in Sicht: Hochdruckwetter sorgt in Hessen weiter für Frühlingsstimmung.
Offenbach (dpa/lhe) - Viel Sonne und regional fast 20 Grad: Die Hessen können sich auch heute auf bestes Hochdruckwetter freuen. Die Höchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19, in Hochlagen auf 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Auch in den kommenden Tagen soll es so bleiben.
Die Nächte sind allerdings kalt, lokal kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf vier bis null Grad, in Tal- und Muldenlagen bis minus drei Grad. Der DWD sagt verbreitet leichten Frost in Bodennähe vorher.
Am Freitag ziehen Schleierwolken durch, ansonsten ist es sonnig und trocken. Erneut sind Höchstwerte zwischen 16 und 19, in höheren Lagen zwischen 13 und 15 Grad zu erwarten. Sonnig und trocken wird der Vorhersage zufolge auch das Wochenende, für Samstag sind regional 20 Grad und am Sonntag 18 Grad möglich.