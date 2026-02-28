Milde Temperaturen und Sonne zum Frühlingsanfang in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen können sich auch in den kommenden Tagen über frühlingshaftes Wetter freuen. Im Laufe des Sonntags löst sich der morgendliche Nebel - sofern vorhanden - auf und die Temperaturen steigen auf milde 11 bis 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In den Hochlagen bleibt es bei sieben bis zehn Grad.

Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang ist es nach Angaben des DWD weitgehend trocken und die Sonne kommt zum Vorschein. Meteorologen teilen zu statistischen Zwecken das Jahr in vier gleich lange Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein.

Im Unterschied dazu basieren die kalendarischen beziehungsweise astronomischen Jahreszeiten auf den tatsächlichen Sonnenständen. Demnach ist Frühlingsbeginn erst am 20. März.

Kalte Nächte mit Bodenfrost

Nachts ist allerdings kalt, verbreitet kommt es zu Bodenfrost. Auch mit morgendlichem Nebel muss stellenweise weiter gerechnet werden.