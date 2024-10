Milde Temperaturen und Nebel zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche startet in Hessen mit milden Temperaturen, aber nicht ganz regen- und wolkenfrei. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte, regnet es am Montag zwar nicht, dafür kann es den ganzen Tag über neblig-trüb sein. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. Nachts gibt es gebietsweise Nebel oder Hochnebel und im Norden kann es etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis sechs Grad.