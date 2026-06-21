Hessen schwitzt weiter – bis zu 39 Grad und Hitzegewitter

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hitzewelle lässt Hessen auch in den kommenden Tagen nicht los. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist weiterhin mit Temperaturen teilweise weit über 30 Grad zu rechnen. Am Sonntag liegen die Höchstwerte demnach zwischen 31 und 36 Grad.

Bei schwülheißem Wetter bleibe der Himmel wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und am Abend seien zudem gebietsweise Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Dabei könnte es in kurzer Zeit bis zu 30 Liter pro Quadratmeter regnen.

Am Montag werden bei sonnigem Wetter Temperaturen zwischen 30 Grad im Norden und 37 Grad im Süden erreicht. Einzelne Hitzegewitter seien am Nachmittag über dem Bergland nicht ganz ausgeschlossen. Bei Gewittern sei auch mit Starkregen zu rechnen.

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