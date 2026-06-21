Wetter

Hessen schwitzt weiter – bis zu 39 Grad und Hitzegewitter

Schwül, heiß und teils gewittrig: Hessen erwartet in den nächsten Tagen Temperaturen weit über 30 Grad – mit lokalen Unwettern und kräftigen Schauern.

Abkühlung ist bei Temperaturen bis 39 Grad dringend nötig. Foto: Christian Lademann/dpa
Abkühlung ist bei Temperaturen bis 39 Grad dringend nötig.

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hitzewelle lässt Hessen auch in den kommenden Tagen nicht los. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist weiterhin mit Temperaturen teilweise weit über 30 Grad zu rechnen. Am Sonntag liegen die Höchstwerte demnach zwischen 31 und 36 Grad. 

Bei schwülheißem Wetter bleibe der Himmel wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und am Abend seien zudem gebietsweise Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Dabei könnte es in kurzer Zeit bis zu 30 Liter pro Quadratmeter regnen. 

Am Montag werden bei sonnigem Wetter Temperaturen zwischen 30 Grad im Norden und 37 Grad im Süden erreicht. Einzelne Hitzegewitter seien am Nachmittag über dem Bergland nicht ganz ausgeschlossen. Bei Gewittern sei auch mit Starkregen zu rechnen. 

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Am Dienstag wird es mit Höchstwerten zwischen 31 und 37 Grad erneut sehr heiß. Einzelne Schauer und Gewitter seien weiterhin möglich, verbreitet bleibe es aber trocken. Am Mittwoch werde es mit maximal 34 bis 39 Grad noch einmal etwas heißer.

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