Es bleibt heiß in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auch zum Wochenbeginn liegen die Temperaturen in Hessen weiterhin deutlich über 30 Grad. Ab dem Nachmittag kann es immer wieder einzelne Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Montag bringt viel Sonne bei 30 bis 36 Grad, in den höchsten Berglagen werden es ungefähr 27 Grad. Ab dem Nachmittag kann es einzelne Hitzegewitter geben. Diese können sich, allerdings mit geringer Wahrscheinlichkeit, bis in die Nacht ziehen. Sie bringt etwas kühlere Temperaturen mit 15 bis 22 Grad.

Am Dienstag sind laut DWD einzelne Schauer, Gewitter und auch Starkregen und Hagel möglich. Oft ist es allerdings sonnig zwischen 29 und 34 Grad. Die Temperaturen bleiben auch am Mittwoch und Donnerstag gleich. Es kann immer wieder Hitzegewitter geben, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit.