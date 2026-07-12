Wetter

Bis zu 36 Grad in Hessen erwartet

Sonne, Hitze, mögliche Gewitter: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Hessen bis Dienstag Höchstwerte von bis zu 36 Grad. Was das Wetter in den kommenden Tagen bringt.

In den nächsten Tagen soll es überwiegend sonnig bleiben. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
In den nächsten Tagen soll es überwiegend sonnig bleiben. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Überwiegend sonnig und heiß werden die kommenden Tage in Hessen. Am Sonntag bleibe es bei Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad sonnig und trocken, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch am Montag soll es überwiegend trocken bleiben. Ab dem späten Nachmittag seien jedoch vereinzelte Hitzegewitter nicht ausgeschlossen. Dabei sollen Temperaturen von maximal 30 bis 36 Grad erreicht werden. 

Ähnliche Temperaturen werden auch am Dienstag erreicht. Dabei bleibt es überwiegend sonnig und heiter. Weiterhin seien einzelne Schauer und Hitzegewitter jedoch nicht ausgeschlossen. 

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Gesundheitsministerium warnt vor Hitze

Mit gefühlten Temperaturen von mehr als 32 Grad werde laut dem hessischen Gesundheitsministerium ab Montag die Hitzewarnstufe eins erreicht. An den heißen Tagen seien insbesondere alleinstehende ältere Menschen gefährdet. Die Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) appellierte daher an die Bevölkerung, nach älteren Verwandten und Bekannten zu schauen. «Besuchen Sie diese bei hohen Temperaturen und sorgen Sie, wenn möglich, dafür, dass diese Menschen genug trinken und gut versorgt sind.»

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