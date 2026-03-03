DWD-Prognose

Anhaltend mildes Wetter mit Sonne in Hessen

Der ausklingende Winter zeigt sich in Hessen weiter von seiner freundlichen Seite. Was der Deutsche Wetterdienst zu Temperaturen und Bewölkung prognostiziert.

Das anhaltend freundliche Wetter lädt zu Spaziergängen ein. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt in den kommenden Tagen mild und sonnig. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. Dabei bleibt es trocken und sonnig. In der Nacht zum Mittwoch könnte sich örtlich Nebel bilden, dabei liegen die Tiefsttemperaturen zwischen 1 und 6 Grad. 

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch aufgelöst hat, zeigt sich im Süden erneut die Sonne. Im Norden soll es zunächst stark bewölkt sein, im Tagesverlauf lockert es jedoch auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad. Am Donnerstag bleibt es bei Temperaturen von maximal 14 bis 18 Grad ebenfalls freundlich und sonnig.

