Wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Teils heiter, teils stark bewölkt - die nächsten Tage bringen wechselhaftes Wetter nach Hessen. Am Sonntagmorgen kann es örtlich Nebel geben und die Sicht eingeschränkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Der Nebel löst sich den Meteorologen zufolge aber im Laufe des Sonntags schnell auf. Der Rest des Tages soll bei Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad wolkig und trocken werden. Zeitweise schaue auch die Sonne zwischen den Wolken hervor. Aus West bis Nordwest sei mit einem schwachen Wind zu rechnen.