Trotz Schnees zu trocken – Wie war das Winterwetter?

20 Grad im Winter: Obwohl es geschneit hat, ist im Winter zu wenig Niederschlag heruntergekommen. Wie sieht es bei den Temperaturen aus?

Sonne und blühende Pflanzen gibt es zum Ende des Winters hin schon öfter. Foto: Malin Wunderlich/dpa
Offenbach (dpa) - Die Sonne scheint und die Temperaturen können bei über 20 Grad erreichen: So wie das Wetter am Freitag wird, war insgesamt auch der Winter - zu warm und zu trocken. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach zur Winterbilanz mit. Weitere Details gibt es heute. Dann soll es auch eine Bilanz zum Februar geben.

Es sehe so aus, als ob der Winter wieder mal deutlich zu warm gewesen sei, sagte Meteorologe Andreas Walter. Auch habe es im Vergleich zu wenig Niederschlag gegeben – trotz des Schnees. «Der Schnee bleibt halt lange liegen, aber der fällt nur ein Mal», erläuterte Walter.

Für Freitag sind laut Vorhersage vom Donnerstag Temperaturen von über 20 Grad möglich. Die bisher höchste gemessene Temperatur im Februar in Deutschland liegt laut Wetterdienst bei 23,1 Grad.

