Tod im Schnee

Winterbilanz in Österreich: 26 Menschen starben in Lawinen

Zuletzt machten viele Lawinenunglücke gerade in Österreich Schlagzeilen. Es werden nach Meinung der Experten einfach zu oft Warnungen in den Wind geschlagen. Die Bilanz zeigt ein Plus bei den Toten.

Winterbilanz: In Österreich sind bisher 26 Menschen bei Lawinen gestorben. (Symbolbild) Foto: Stefanie Paul/dpa
Winterbilanz: In Österreich sind bisher 26 Menschen bei Lawinen gestorben. (Symbolbild)

Innsbruck (dpa) - In Österreich sind in dieser Wintersaison bisher 26 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Darunter seien vier Deutsche - ein Wanderer sowie drei Skifahrer, die abseits der Piste unterwegs gewesen seien, teilte das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) mit. Die Zahl der Opfer liege deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Besonders unfallträchtig sei der Zeitraum vom 15. bis 24. Februar mit 14 Getöteten gewesen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Solche Häufungen von Opferzahlen während besonders kritischer Phasen am Berg kämen immer wieder vor, so das KAS weiter. «Obwohl vor diesen Lawinenzeiten gewarnt wird und die erhöhte Lawinengefahr bekannt ist, scheint das persönliche Risikomanagement an diesen Tagen bei manchen zu versagen.» Die immer bessere Ausrüstung gerade für den Notfall biete keinen kompletten Schutz.

Hohe Hubschrauberkosten bei Bergung

Nach einem zunächst schneearmen Winter war die Lawinengefahr zuletzt deutlich gewachsen. Sie ist in Tirol und Vorarlberg weiterhin beachtlich. Bei Touren außerhalb gesicherter Piste gilt weiterhin große Vorsicht.

Für die Angehörigen der Toten oder für die Verletzten kann die Bergung aus einer Lawine teuer werden. In Österreich stellen die verschiedenen Flugrettungen mit ihren Notarzthubschraubern, der Bergrettungsdienst und oft auch die Alpinpolizei ihren Aufwand in Rechnung. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers schlägt durchschnittlich mit 5.000 bis 6.000 Euro für 40 Minuten zu Buche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lawinenlage brisant: Sieben Tote in Österreich
Wetter

Lawinenlage brisant: Sieben Tote in Österreich

Die starken Schneefälle der vergangenen Tage machen in den Alpen den Wintersport außerhalb von Pisten zur lebensgefährlichen Aktion. Auch andere Teile Europas kämpfen mit Schnee-Problemen.

22.02.2026

Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr
Noch mehr Schnee

Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr

In den Alpen wächst die Schneedecke weiter. Die Lage wird dadurch immer heikler. Allein in Tirol kam es jetzt zu Dutzenden Lawinen.

19.02.2026

Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich
Unglücke

Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. In drei Fällen endeten Ausflüge in den Schnee tödlich.

17.01.2026

Hohe Lawinengefahr in Alpen - mehrere Tote in Frankreich
Wintersport

Hohe Lawinengefahr in Alpen - mehrere Tote in Frankreich

Ein rotes Risikoband zieht sich durch die Alpen: Lawinen können schon bei geringer Belastung oder von selbst abgehen. Fachleute fordern Vorsicht abseits der Pisten. In Frankreich gibt es Unglücke.

10.01.2026

Nach Unglück in Zermatt: Lawinengefahr weiter groß
Katastrophen

Nach Unglück in Zermatt: Lawinengefahr weiter groß

In Zermatt ist genau das eingetreten, wovor Experten gewarnt hatten: Eine Lawine hat sich gelöst und mindestens drei Wintersportler in den Tod gerissen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

02.04.2024