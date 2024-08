Auf Hitze folgen in Hessen Gewitter und Abkühlung

Offenbach (dpa/lhe) - Auf hochsommerliche Temperaturen folgen in Hessen voraussichtlich Unwetter und Abkühlung. Nachdem es heute noch einmal bis zu 34 Grad warm werden dürfte, kommen in der Nacht auf Sonntag dann Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch Hagel und Sturmböen seien dann möglich, vereinzelt orkanartige Böen.