Auf Hitze in Hessen folgen Regen und Gewitter

Offenbach/Bad Nauheim (dpa/lhe) - In Hessen sollen die Temperaturen heute auf bis zu 34 Grad steigen. Bis zum Mittag lockte das schöne Wetter bereits bis 5.000 Menschen zur Blütenfeier in den Bad Nauheimer Stadtteil Steinfurt. Der als Rosendorf bekannte Ort feiert noch bis Sonntag sein 48. Rosenfest.

Mit dem Fest soll laut den Veranstaltern die lange Tradition des Rosenanbaus in Steinfurth hervorgehoben werden. Seit 150 Jahren bauen Familienbetriebe dort Rosen an. Steinfurth bezeichnet sich selbst als Deutschlands ältestes Rosendorf.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Hessen schwülwarmes Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Vor allem ab dem Mittag müssen sich die Menschen dort auf Schauer und teils kräftige Gewitter einstellen. Lokal sind laut DWD Unwetter durch heftigen Starkregen wahrscheinlich. In der Nacht zum Montag sagen die Meteorologen weitere Schauer und anfangs auch noch Gewitter vorher, die gegen morgen nachlassen.

Die neue Woche startet mit Höchstwerten von 24 bis 27 Grad und vereinzelten Schauern. Am Montag erwartet der DWD in der zweiten Tageshälfte überwiegend trockenes Wetter bei einem Mix aus Sonne und Wolken. In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.