Steinfurth zelebriert Rosen mit mehrtägigem Fest

Mit dem Fest solle die lange Tradition des Rosenanbaus in Steinfurth hervorgehoben werden. Seit 150 Jahren bauen Familienbetriebe dort Rosen an. Steinfurth bezeichnet sich selbst als Deutschlands ältestes Rosendorf. Die Geschichte des Rosenanbaus begann in dem Wetterau-Ort 1868 mit aus England mitgebrachtem Wissen über die Pflanze. Ein Geschäft, das bald zur Blüte reifte: Um die Jahrhundertwende setzten mehrere Dutzend Familien auf den Rosenanbau, um 1930 gab es mehr als 200 Betriebe, 1970 wurden bis zu 14 Millionen Pflanzen gezogen. Bis heute werden in dem Dorf Rosen angebaut, wobei der Anbau laut des örtlichen Rosenmuseums wirtschaftlich nicht mehr so prägend ist wie in der Vergangenheit.