DWD warnt vor Hitze und Unwetter

Offenbach (dpa/lhe) - Viel Sonne, kaum Wolken und Höchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad: Die Menschen in Hessen müssen sich auf eine Hitzewelle einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge werden auch am Mittwoch ähnliche Temperaturen erwartet. Nachdem es in der Nacht kurzzeitig etwas abkühlt, aber trocken bleibt, wird es bei 29 bis 34 Grad heiß und schwül.