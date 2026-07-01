Aufatmen in Hessen - Nächte bringen Abkühlung

Offenbach (dpa/lhe) - Nach mehreren Hitzetagen kann Hessen durchschnaufen: Es kühlt vor allem nachts deutlich ab. Am Mittwoch können noch einzelne Schauer und Gewitter über das Land ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad.

Für viele dürfte das nach einigen Tropennächten in der vergangenen Woche eine angenehme Abwechslung sein. Tagsüber steigen die Temperaturen am Donnerstag auf 25 bis 30 Grad. Laut Wetterdienst soll der Tag trocken und heiter starten. Am Nachmittag ziehen laut der Vorhersage aus Nordwesten dichtere Wolkenfelder auf, sodass es zeitweise regnen kann.

Auch in der Nacht zum Freitag kühlt es mit Tiefstwerten zwischen 14 und 9 Grad deutlich ab. Der Tag wird etwas freundlicher, es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 22 und 27 Grad. Und wer schnell friert, könnte das Fenster in der Nacht zu Samstag vielleicht sogar zulassen: Die Tiefsttemperaturen liegen laut Vorhersage dann zwischen 12 und 7 Grad.