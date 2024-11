Kühle Nächte in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Nächten müssen die Menschen in Hessen mit kühlen Temperaturen und leichtem Frost rechnen. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt. Tagsüber erwarten die Meteorologen allerdings weiterhin herbstliches Hochdruckwetter.Nach Auflockerungen am Samstagnachmittag sollen die Temperaturen noch in der Nacht zum Sonntag auf 4 bis 2 Grad im Rhein-Main-Gebiet und andernorts auf plus 2 bis minus 2 Grad zurückgehen. Örtlich soll sich Nebel bilden, in Bodennähe friert es laut den Experten gebietsweise. Am Sonntag soll sich der Nebel dann wieder auflösen. Der DWD erwartet teils heiteres, teils wolkiges Wetter. Regen bleibt aber wohl aus. Maximal 10 bis 13 Grad werden laut der Wetterbehörde am Sonntag erreicht.