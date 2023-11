Herbstwetter bleibt wechselhaft - Teils Schnee erwartet

Offenbach (dpa) - Deutschland erwartet in den kommenden Tagen unbeständiges und windiges Herbstwetter. In höheren Lagen kann es bei insgesamt sinkenden Temperaturen auch schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Der Schnee werde aber wegen der zuvor milden Temperaturen nicht lange liegen bleiben, sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz.