Weiterhin unbeständiges Aprilwetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen weiterhin unbeständiges Aprilwetter. Am Sonntag werden Höchstwerte von 7 bis 10 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland sind um die 3 Grad möglich. Zunächst ist mit Niederschlag bei wechselnder bis starker Bewölkung zu rechnen. Oberhalb von 600 Metern ist Schnee möglich. Am Nachmittag lockert es dann auf und es bleibt überwiegend trocken. In der Nacht zum Montag kann es bei Tiefstwerten zwischen 1 und -3 Grad Schneeschauer geben. Der DWD warnt vor Glätte. Außerdem ist Frost in Bodennähe möglich.