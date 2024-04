Winterliches Aprilwetter zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessinnen und Hessen erwartet zum Wochenbeginn weiterhin ungemütliches und kaltes Aprilwetter. Am Montag sei mit Regen, Schnee oder Graupel zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Dabei liegen die Temperaturen den Angaben nach zwischen maximal 7 bis 10 Grad, in Berglagen bei 3 Grad. Der Dienstag bringt den Meteorologen zufolge etwas besseres Wetter mit einzelnen Schauern bei Temperaturen bis zu 11 Grad. Vereinzelt sei aber Glätte möglich. Aus Nordost wehe ein mäßiger Wind mit teils starken Böen. Auch der Mittwoch wird laut DWD regnerisch. In Hochlagen müssten sich die Menschen zudem weiter auf Schneefall einstellen. Die Höchstwerte sollen in der Mitte der Woche zwischen 8 und 12 Grad liegen.