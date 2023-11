Winterliches Wetter in Hessen zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche bringt winterliches Wetter mit viel Regen und Schnee nach Hessen. An diesem Montag soll es im Bergland durchgehend schneien, in tieferen Lagen ist mit Regen, Schneeregen und teilweise Schneefall zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteile. Die Temperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei maximal 2 bis 4 Grad.