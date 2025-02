Regen, Wolken und Schnee in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Hessen auf einen Wechsel aus Wolken und Regen und teilweise Schnee bei sinkenden Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Dienstag vereinzelt etwas Regen bei Höchsttemperaturen zwischen vier und neun Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken. Bei Temperaturen um die vier bis ein Grad, beziehungsweise minus ein Grad in Hochlagen, ist Glätte möglich.