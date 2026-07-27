Am Montag noch Wolken – ab Dienstag wird es heiß

Offenbach (dpa/lhe) - Am Montag kann es in Hessen noch wolkig sein und teils regnen, bevor es ab Dienstag sonnig und heiß wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.

Nördlich des Mains kann es am Montag Schauer geben, zum Abend klingt der Regen meist ab. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad, in Hochlagen um 20 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 11 bis 16 Grad – am Dienstag selbst kann es laut der Vorhersage bis zu 33 Grad heiß werden. Regen gibt es nicht.

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Am Mittwoch werden vom DWD Temperaturen von 34 bis 37 Grad erwartet, nachts kühlt es am Main teils auf 16 Grad ab.