Am Montag noch Wolken – ab Dienstag wird es heiß
Während es am Montag in Hessen noch vereinzelt Schauer geben kann, steigen die Temperaturen ab Dienstag deutlich an.
Offenbach (dpa/lhe) - Am Montag kann es in Hessen noch wolkig sein und teils regnen, bevor es ab Dienstag sonnig und heiß wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.
Nördlich des Mains kann es am Montag Schauer geben, zum Abend klingt der Regen meist ab. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad, in Hochlagen um 20 Grad.
In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 11 bis 16 Grad – am Dienstag selbst kann es laut der Vorhersage bis zu 33 Grad heiß werden. Regen gibt es nicht.
Am Mittwoch werden vom DWD Temperaturen von 34 bis 37 Grad erwartet, nachts kühlt es am Main teils auf 16 Grad ab.
Am Donnerstag kann es bis zu 36 Grad heiß in Nordhessen und zwischen 36 und 39 Grad im Rhein-Main-Gebiet werden, bevor es nachmittags erste Gewitter und Schauer geben kann, wie es weiter hieß.