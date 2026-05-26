Sommerwetter in Hessen bleibt
Nach einem Pfingstwochenende mit Temperaturen über 30 Grad bleibt es weiter heiß. Am Mittwoch kann es vereinzelt Gewitter geben.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem Pfingstwochenende mit Temperaturen mit über 30 Grad bleibt es weiter heiß in Hessen. Nur am Mittwoch kann es zeitweise Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.
Der wärmste der Pfingsttage war, laut DWD, der Sonntag mit einer Temperatur von 32 Grad in Frankfurt am Main. Am Dienstag soll es der Vorhersage zufolge mit bis zu 34 Grad noch heißer werden. Für die höchsten Lagen sind circa 27 Grad vorhergesagt. In der Nacht kühlt es demnach ab auf 19 Grad im Rhein-Main-Gebiet und teils 11 Grad in Nordhessen.
Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD erst einmal sehr warm – im Tagesverlauf gibt es teilweise jedoch Wolken. Kurze Schauer und auch Gewitter sind demnach möglich. Der Donnerstag bleibt wieder trocken, es wird jedoch etwas milder bei 23 bis 27 Grad, wie der DWD mitteilte. Am Freitag können die Temperaturen jedoch wieder über 30 Grad klettern.