Wetter

So heiß und sommerlich wird es am Pfingstwochenende

Mit Pfingsten kommt das erste hochsommerliche Wochenende des Jahres. Stellenweise können es bis 34 Grad werden.

Das lange Wochenende wird hochsommerlich. Foto: Uwe Anspach/dpa
Das lange Wochenende wird hochsommerlich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg erwartet ein hochsommerliches Pfingstwochenende. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen an allen drei Feiertagen auf 26 bis 34 Grad.

Der Samstag startet sonnig, über dem Bergland und im Nordosten bilden sich am Mittag und Nachmittag vereinzelt Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 27 bis 32 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. In der Nacht zum Pfingstsonntag bleibt es größtenteils klar bei 8 bis 15 Grad.

Der Pfingstsonntag bringt erneut viel Sonne bei 28 bis 34 Grad, am heißesten wird es im Oberrheingraben. Es weht ein überwiegend schwacher Wind aus Nord bis Nordost. Die Nacht zum Pfingstmontag bleibt mild bei 11 bis 16 Grad.

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Ähnlich sommerlich geht es am Pfingstmontag weiter: Bei 28 bis 33 Grad und viel Sonne setzt sich das heiße Wetter fort. Über dem Schwarzwald sind am Nachmittag vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost.

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