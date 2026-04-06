Wetteraussichten

Kühl im Nordosten, warm im Südwesten

Der Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen eher ruhiges Frühlingswetter – doch zwischen Nordost und Südwest gibt es große Temperaturunterschiede. Was Pflanzenliebhaber jetzt beachten sollten.

Viel Sonne und milde Temperaturen werden im Südwesten erwartet. Foto: Thomas Warnack/dpa
Viel Sonne und milde Temperaturen werden im Südwesten erwartet.

Offenbach (dpa) - Nachdem der Ostermontag im Nordosten noch windig bis stürmisch ausfällt, wird ansonsten in weiten Teilen Deutschlands in den nächsten Tagen meist ruhiges und freundliches Wetter erwartet. Zugleich zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Temperaturen: Während es im Norden und Nordosten recht kühl bleibt, sind im Westen und Südwesten bis zu 24 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach miteilt.

Doch zunächst beschäftigt der Resteinfluss von Sturmtief Rapunzel noch den Nordosten des Landes. «Von Schleswig-Holstein bis zur Lausitz ist es am heutigen Ostermontag nochmals sehr windig bis stürmisch, an der Ostsee treten zeitweise Sturmböen auf», sagte Meteorologin Sabine Krüger. In den übrigen Landesteilen gestalte sich das Wetter dagegen überwiegend freundlich und teils sonnig, mit Werten bis zu 20 Grad. 

Die weiteren Prognosen im Überblick: 

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Am Dienstag zeigt sich der Himmel im Nordosten zunächst bewölkt, sonst gibt es laut DWD viel Sonne. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad im Norden und Nordosten, sonst 15 bis 20, am Oberrhein bis 23 Grad. Im Westen und Südwesten weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, sonst weht ein mäßiger Wind um Nord.

Am Mittwoch ziehen von Nordwesten Wolkenfelder auf, im Süden und Osten wird es den Meteorologen zufolge vielfach heiter oder sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 19, im Westen und Südwesten bei 20 bis 24 Grad. In Ostseenähe bleibt es deutlich kühler. 

Am Donnerstag wird es dann laut der Prognosen eher wolkig, wobei es anfangs vor allem im Süden und Osten teils noch heiter oder sonnig sein kann. Im Tagesverlauf wird es von Westen zunehmend bewölkt und es kann einzelne Schauer oder Gewitter geben, besonders über dem Bergland. Im Breisgau werden bis zu 23 Grad erreich, an der Nord- und Ostsee um die 10 Grad. 

Pflanzen vor nächtlichem Frost schützen

Besonders in den kommenden Nächten müsse häufig wieder mit leichtem Nachtfrost gerechnet werden, besonders im Nordosten und Osten auch mit teils mäßigem Frost in Bodennähe, sagt Meteorologin Krüger. «Das heißt auch, dass Pflanzenliebhaber eventuell bereits im Freien stehende oder ausgepflanzte Zöglinge nochmals schützen sollten.»

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