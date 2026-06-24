Hitzewelle

Bis zu 40 Grad: Extreme Hitze in Hessen hält an

Es bleibt heiß in Hessen: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen bis zu 40 Grad. Auch in den Nächten kühlt es kaum ab.

In Hessen bleibt es auch in den kommenden Tagen sehr heiß. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
In Hessen bleibt es auch in den kommenden Tagen sehr heiß. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hitzewelle dauert auch in Hessen an. Zur Wochenmitte wird es sonnig - die Temperaturen klettern auf 34 bis 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen in der Nordhälfte auf 20 bis 16 Grad, in der Südhälfte auf 24 bis 19 Grad. 

Am Donnerstag bleibt es sehr heiß: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 34 und knapp 40 Grad. Nach Angaben des DWD wird es im Rhein-Main-Gebiet am heißesten. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. 

In der Nacht zum Freitag kühlt es nur wenig ab - bei Temperaturen zwischen 25 Grad in den Innenstädten und 18 Grad im nordhessischen Bergland. Der Freitag zeigt sich zunächst sonnig. Gegen Abend sind einzelne Hitzegewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 36 und 40 Grad.

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