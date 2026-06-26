Weiterhin extreme Hitze und Tropennächte in Hessen
In Hessen bleibt es heiß: Der DWD erwartet bis zu 40 Grad, auch nachts kühlt es kaum ab. Erst am Samstag könnten Gewitter für etwas Erleichterung sorgen.
Offenbach (dpa/lhe) - Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen in Hessen auf fast 40 Grad steigen. Es besteht weiterhin eine extreme Wärmebelastung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Samstag gibt es demnach Gewitter, die auf Abkühlung hoffen lassen.
Zum Ende der Arbeitswoche liegen die Temperaturen zwischen 37 und 40 Grad und auch die Nacht zum Samstag wird der Vorhersage nach tropisch bei 20 bis 25 Grad. Nur im Nordosten sinken die Temperaturen teils bis 16 Grad.
Am Samstag bleibt es zunächst ebenso heiß. Ab dem späten Nachmittag kann laut DWD dann vor allem an der Westgrenze mit schweren Gewittern und Unwettern gerechnet werden, die etwas Abkühlung versprechen.
Auch am Sonntag kann es immer wieder gewittern. Mit 34 bis 39 Grad wird es etwa weniger heiß.