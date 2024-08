Wetterdienst warnt: Am Dienstag wird es bis zu 37 Grad heiß

Heiße und schwüle Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Südwesten und warnt vor teils „extremer Wärmebelastung“. Mit dem Hitzehöhepunkt rechnen die Meteorologen bei bis zu 37 Grad am Dienstag. Ab Mitte der Woche könnte es kräftig gewittern. Der Montag wird mit bis zu 36 Grad am nördlichen Oberrhein sehr heiß. Anfühlen könnten sich die Temperaturen bei Schwüle und schwachem Wind wie 40 Grad, heißt es in der Vorhersage.