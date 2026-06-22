Wetter

Hitze legt weiter zu - Temperaturen klettern bis auf 39 Grad

Es geht noch heißer in Hessen: Zur Wochenmitte erwarten die Meteorologen extreme Temperaturen – auch mit Hitzegewittern ist zu rechnen.

Die Hitze in Hessen wird nach Prognosen von Meteorologen noch ärger. (Foto Archiv) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Hitze in Hessen wird nach Prognosen von Meteorologen noch ärger. (Foto Archiv)

Offenbach (dpa/lhe) - Die schwüle Hitze legt in Hessen in den kommenden Tagen noch weiter zu. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, dürfte es im Tagesverlauf zu einzelnen Hitzegewittern über dem Bergland kommen, dann müsse auch mit Starkregen gerechnet werden. Die Temperaturen klettern demnach auf 30 Grad im Norden und bis 37 Grad im Süden. 

Auch die Nacht zum Dienstag bringt bei voraussichtlichen Tiefstwerten von 22 bis 16 Grad kaum Abkühlung. Sonnig und heiß geht es am Dienstag weiter, erneut sind Schauer und einzelne Hitzegewitter am Nachmittag und Abend möglich. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 31 und 37 Grad. 

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei geringer Bewölkung trocken bei 21 bis 17 Grad, im Norden ist es nachts mit örtlichen Tiefstwerten bis 13 Grad etwas frischer. Tagsüber gibt die Hitze am Mittwoch noch mehr Gas - mit Höchstwerten von 34 bis 39 Grad ist dann zu rechnen. Ähnlich schweißtreibende Temperaturen erwarten die Meteorologen auch für Donnerstag.

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