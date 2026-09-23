Erst Nebel, dann Sonne und bis zu 22 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es nach morgendlichen Nebelfeldern heiter und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag ziehen Wolken auf, die vor allem im Norden Schauer mit sich bringen. Dazu sinken die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad.