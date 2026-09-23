Erst Nebel, dann Sonne und bis zu 22 Grad
Der Spätsommer in Hessen zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Bei viel Sonne wird es tagsüber spätsommerlich warm. Nur vereinzelt kann es regnen.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es nach morgendlichen Nebelfeldern heiter und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag ziehen Wolken auf, die vor allem im Norden Schauer mit sich bringen. Dazu sinken die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad.
Am Donnerstag ziehen die Schauer aus dem Norden ab. Im Tagesverlauf lockert es bei 16 bis 21 Grad zunehmend auf. Nachts bildet sich bei 3 bis 7 Grad Nebel. Wenn dieser am Freitag abzieht, zeigt sich vielerorts die Sonne und die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad. Am Samstag erwartet der DWD ebenfalls freundliches Wetter mit spätsommerlichen Temperaturen.