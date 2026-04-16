Regen, Sonne, Nebel: wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auf freundliches Frühlingswetter folgen in Hessen Regenschauer und Nebel. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Heute sollen die Temperaturen demnach zwischen 18 und 22 Grad liegen. Dazu kommen Wolken und örtliche Schauer, am Nachmittag könnte es auch Gewitter geben. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad und es können Nebelfelder entstehen.

Der Freitag soll dann wieder freundlicher und wärmer werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 Grad und es weht ein schwacher Wind. Am Nachmittag könnte es vereinzelt regnen, meist bleibt es den Wetterexperten nach aber niederschlagsfrei.

Die Nacht zum Samstag soll weitestgehend trocken und bewölkt bleiben mit Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad. Auch für Samstag sind Höchstwerte von 23 Grad angesagt. Ab Mittag sind dann wieder Regenfälle möglich.