Mildes Frühlingswetter hält in Hessen weiter an

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen setzt sich das milde und frühlingshafte Wetter fort. Am Donnerstag wird es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, in höheren Lagen werden um die zwölf Grad erreicht.

In der Nacht zum Donnerstag kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf vier bis ein Grad runter. Vereinzelt kann es auch leichten Frost bei Werten bis minus zwei Grad geben.