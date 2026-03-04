Mildes Frühlingswetter hält in Hessen weiter an
Sonne und milde Temperaturen prägen weiter das Wetter in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 18 Grad am Tag – nachts bleibt es teils frisch mit möglichem Frost.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen setzt sich das milde und frühlingshafte Wetter fort. Am Donnerstag wird es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder heiter und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, in höheren Lagen werden um die zwölf Grad erreicht.
In der Nacht zum Donnerstag kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf vier bis ein Grad runter. Vereinzelt kann es auch leichten Frost bei Werten bis minus zwei Grad geben.
Am Donnerstag wird es den Prognosen zufolge dann erneut heiter und oft sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18, in Hochlagen bei rund 12 Grad. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.