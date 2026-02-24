DWD-Prognose

Erst Regen, dann Sonne: Der Frühling schaut vorbei

Schal im Schrank lassen und die Sonnenbrille raus! Baden-Württemberg darf sich auf frühsommerliche Temperaturen bis 20 Grad freuen. Doch vorher regnet es noch ein wenig.

Schneeglöckchen gelten als Symbol für Frühlingserwachen. Foto: Thomas Warnack/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Noch ein wenig Nieselregen, dann kommt der Sonnenmarathon in Baden-Württemberg. Laut Deutschem Wetterdienst zieht am Dienstag noch anhaltender, oft mäßiger Regen über das Land, im Tagesverlauf geht dieser in Nieselregen über. In der Nacht zum Mittwoch bildet sich stellenweise Nebel.

Bis zum Mittag sind auf der Albhochfläche noch starke Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich, in hohen Lagen des Schwarzwalds auch stürmische Böen um 75 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zum Mittwoch kann es im Allgäu bei leichtem Frost bis minus 1 Grad örtlich Glätte durch gefrierende Nässe geben.

Frühlingshafte Temperaturen zu erwarten

Bereits am Dienstag soll es mild werden: Zwischen 9 und 14 Grad liegen die Temperaturen laut Prognose, im Breisgau bis 18 Grad.

Richtig frühlingshaft wird es dann zur Wochenmitte: Am Mittwoch ist viel Sonne angekündigt, nur noch Schleierwolken ziehen am Himmel vorbei. Temperaturen zwischen 12 Grad an der Tauber und auf der Ostalb sowie bis 19 Grad im Markgräflerland sorgen für angenehme Bedingungen.

Auch am Donnerstag zeigt sich Baden-Württemberg erneut von seiner milden Seite: Es wird sonnig, die Temperaturmaxima liegen zwischen 15 Grad im Allgäu und 20 Grad im Großraum Freiburg.

