Frühsommerliche Temperaturen - weiterhin Waldbrandgefahr

Stuttgart (dpa/lsw) - Frühsommerliches Wetter am Tag und Bodenfrost in der Nacht bringen die kommenden Tage im Südwesten mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad in der Kurpfalz. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen dann den Angaben zufolge auf zwischen neun und zwei Grad ab, gebietsweise kann auch die Null-Grad-Marke erreicht werden. Frost sei möglich.