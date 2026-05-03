Erst Sonne, dann Gewitter - Wo es stärker krachen könnte

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach tagelangem Frühsommer-Wetter müssen sich die Menschen im Südwesten am Sonntag auf Regenschauer und einzelne Gewitter einstellen - zumindest in Teilen des Bundeslandes. Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag zunächst noch heiter, teils auch schon wolkig. Dabei können im Bergland und in Oberschwaben einige Schauer austreten. Im Schwarzwald sind im Verlauf des Tages auch einzelne Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter könnten dort innerhalb von einer Stunde fallen, heißt es vom DWD.

Mit 21 Grad in hohen Lagen und bis zu 26 Grad in Hohenlohe soll es nochmal warm werden, bevor die Temperaturen dann leicht zurückgehen. Am Montag rechnet der DWD mit vielen Wolken und Regenschauern, die von Westen her nach Baden-Württemberg ziehen sollen.

Zu Wochenbeginn nur wenig freundliches Wetter

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Und auch am Dienstag kommt der Frühling erstmal nicht zurück. Dann soll es erneut regnen und teils auch gewittern. Im Schwarzwald sind dann laut DWD nur noch 15 Grad möglich, an der Tauber bis 21 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiter regnerisch und gewittrig, wie die Experten prognostizieren.